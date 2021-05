Agências de Defesa Sanitária Animal de Rondônia, Acre e Amazonas, assinam acordo para fortalecer ações de fiscalização

Reunião aconteceu para alinhar as ações entre as três agências

O fortalecimento das ações de fiscalização de trânsito de animais na divisa de Rondônia com os estados do Acre e Amazonas foi destaque na última quinta-feira (6), em Manaus, durante reunião entre representantes das Agências de Defesa Sanitária Animal dos três estados.

Dentre outras deliberações, a Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastorial (Idaron) de Rondônia, Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) do Acre, assinaram termo de cooperação para o compartilhamento de estruturas e banco de dados, a fim de facilitar a troca de informações entre as entidades e permitir maior cooperação entre as agências, no que se refere a fiscalização de trânsito animal.

“A equipe de Rondônia e do Acre foi à Manaus para alinhar as ações entre as três agências. Tratamos de muitos assuntos, mas a questão da divisa territorial foi destaque. Como o sul do Amazonas integra o Bloco I, sendo reconhecido nacionalmente como área livre de febre aftosa sem vacinação, a Adaf se prontificou em participar com a Idaron e Idaf de uma estratégia de sincronização de ações fiscalizatórias e compartilhamento de dados para fortalecer o trabalho que já é desenvolvido na região”, explicou o presidente da Idaron, Julio César Rocha Peres.

Via Secom