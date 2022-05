Agentes de Educação de Trânsito do Detran conscientizam motoristas em bares de Porto Velho

Com 24 servidores, divididos em 2 equipes, a Diretoria Técnica de Educação de Trânsito – Dtet conversou com frequentadores de bares da região Central e zona Sul da Capital. O “Motorista Camarada” consiste na abordagem de pessoas, que frequentam bares e conveniências, sobre a condução segura, incentivando que entre os amigos, escolham um, que não esteja ingerindo bebida alcoólica, para ser o condutor do veículo na volta para casa.

O coordenador de uma das equipes, Ozéias Maia da Silva, fez uso do microfone em alguns estabelecimentos para lembrar aos motoristas sobre o perigo de misturar bebida alcoólica e direção, colocando a vida de muitos em risco, além dos prejuízos financeiros, já que dirigir sob influência de bebidas alcoólicas comete infração gravíssima, prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, bem como crime de trânsito previsto no artigo 306.

“Qualquer quantidade de álcool ingerida, por mínima que seja, diminui os reflexos e afeta as condições normais na hora de dirigir, pois o álcool afeta a atenção, prejudica a percepção, a memória, causa desorientação e confusão mental, comprometendo a direção segura”, orientou Ozéias.

O diretor da Dtet, Ruymar Pereira de Lima lembra do Maio Amarelo e a Dtet busca chamar a atenção da sociedade para o alto índice de acidentes que ocasionam mortes e inúmeras lesões, todos os dias no trânsito. “A sociedade precisa mudar seu comportamento no trânsito, beber e dirigir é um grande perigo para todos”, enfatizou Ruymar Pereira.

Abordado pelos agentes da Educação de Trânsito, o jornalista André Felipe Silva Mendonça elogiou o trabalho do Detran/RO. “É importante incentivar as pessoas a não misturarem bebida e direção, as informações são fundamentais para que a população aja com segurança no trânsito” – relatou.

Do outro lado da cidade, na zona sul de Porto Velho, outra equipe do Detran visita, além de bares e restaurantes, uma festa folclórica. “Não queremos estragar a festa de ninguém, muito pelo contrário, o objetivo dessa ação é estimular a população a adotar boas práticas e espalhar a mensagem de conscientização para tornar mais seguro o trânsito de Porto Velho”, observou o agente público, Januário Morais, também coordenador de equipe.

Ao final da atividade, os coordenadores realizam a avaliação da ação, com um total de 11 locais visitados, e 2.007 pessoas alcançadas direta e indiretamente. “O alcance da mensagem hoje foi maior, já que estávamos numa festa folclórica, e utilizamos o palco para falar ao público sobre o objetivo da nossa ação, e ainda realizamos abordagens diretas, na qual conversamos com as pessoas em suas mesas. Alcançamos assim, a finalidade da ação, que é prevenir acidentes orientando condutores à prática de comportamentos seguros no trânsito. “Juntos salvamos vidas”, disse Januário.

O diretor-geral do Detran-RO, Paulo Higo Ferreira de Almeida destaca que a Educação para o Trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito, conforme o que é estabelecido no CTB, e que a Autarquia continuará cumprindo seu papel de educar e fiscalizar para que o trânsito seja um lugar seguro para todos, seja condutores de veículos, ciclistas ou pedestres e que a sociedade num todo tenha consciência de seus atos. “Juntos salvamos vidas”, exaltou.