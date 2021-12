Agora é lei: Deputado Jair Montes entrega kits de higiene pessoal para mulheres em vulnerabilidade

Mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade de Porto Velho irão receber através da Associação Filhas do Boto Nunca Mais ” kits de higiene pessoal. Cada kit contém absorventes, desodorante, sabonetes, creme dental, escova de dentes. Os kits foram entregues pelo Deputado Estadual Jair Montes que através do projeto “Somos Movidos pela Fraternidade” realizado pelo Avante, partido o qual o deputado é presidente regional, que promoveu diversas ações como duas edições do Bazar Solidário para arrecadar recursos para compra de cestas básicas e também os kits. Jair Montes é autor do projeto de lei aprovado para combater a pobreza menstrual que atinge meninas e mulheres em diversas situações de vulnerabilidade.

Já vi pessoas menosprezarem essa situação como se não fosse importante. Explica o deputado. “Claro que temos demandas urgentes para atender nossa população mas está não pode ser esquecida. Existem pessoas que, por exemplo, não tem banheiro dentro de casa, não tem acesso a papel higiênico, água potável e tudo isso interfere na vivência da menina que está menstruando, e de uma forma negativa”, contou.

Maria Vitor Costa do núcleo humanizado da Associação Filhas do Boto Nunca Mais é responsável pelo encaminhamento doa kits as mulheres privadas de liberdade.“ Nós agradecemos ao deputado e lembramos a importância da lei ter sido sancionada.”

Hanna Lopes coordenadora do núcleo de questões étnicos e raciais também ressaltou a importância da da lei de autorizar do deputados estaduais Jair Montes. “Se para a maior parte das mulheres que menstrua os cuidados são apenas mais um hábito de higiene, para uma pequena, mas significativa, parcela desse público a realidade são condições precárias de higiene, como falta de acesso a itens básicos, falta de informação e de apoio nesse período.”

A Lei número 5.155 de autoria do deputado estadual Jair Montes e sancionada instituiu o programa estadual de fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas estaduais e municipais.

