Agricultura abre concurso com 60 vagas no DF e salário de R$ 8,3 mil Inscrições começam nesta quarta-feira (30/3) e terminam em 2/5. Todas as vagas serão preenchidas no Distrito Federal

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) abriu processo seletivo simplificado com 60 vagas para profissionais de nível superior que farão parte do quadro temporário da pasta. Além disso, há outras 300 para formação de cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 8,3 mil.

As inscrições começam nesta quarta-feira (30/3), terminam em 2/5 e podem ser feitas pelo site da banca organizadora , com taxa de R$ 44. A previsão para aplicação da primeira prova objetiva é 5 de junho. As vagas são para o Distrito Federal, e o candidato deve apresentar diploma de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre.

Os servidores devem cumprir carga horária de 40h. A convocação para as vagas será feita de acordo com a necessidade do Ministério da Agricultura, dentro do prazo de validade de dois anos do certame.

Confira edital completo:

