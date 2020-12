Agrolab Amazônia foi uma das grandes realizações do Sebrae em Rondônia

A maior feira virtual da Amazônia Legal, a Agrolab Amazônia, voltada ao agronegócio, foi realizada com grande sucesso nos dias 22, 23 e 24 de setembro deste ano, trazendo debates de governança, discussões relevantes para o setor produtivo, comercialização de produtos, rodadas de negócios (inclusive com países com grande interesse em investimentos no Brasil), leilões de gado totalmente virtuais, palestras e conteúdos de grande valor para o produtor rural.

Com a prestigiada participação do Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão, na cerimônia de abertura, no dia 17 de setembro, a Agrolab Amazônia foi um verdadeiro divisor de águas para o setor produtivo da Amazônia. Nela, o produtor rural entrava de uma vez na era do digital. O evento ofereceu a experiência da realidade virtual. Todo um cenário foi modelado e construído virtualmente para que o participante pudesse navegar por entre os pavilhões, visitar estandes, trocar contatos, fechar negócios e ter acesso a conteúdos exclusivos com palestrante de alto nível.

Foram diversos painéis, palestras online, fóruns de discussões com grande participação de autoridades, lideranças, especialistas e entidades para debater temas de grande relevância para o produtor rural. Até uma reunião do Fórum de Governadores da Amazônia legal foi realizada. Temas relevantes foram debatidos nos fóruns de Assistência Técnica e Extensão Rural. O Parlamento Amazônico também se reuniu virtualmente na feira para discutir grande temas, dentre tantas atrações que o evento ofereceu.

“Nossa proposta foi conectar o produtor rural com o mundo. Não temos mais fronteiras com o digital e, por isso, é necessário que o empreendedor rural mergulhe nesse mundo da transformação digital. Sabemos que isso leva algum tempo e que está além das ferramentas tecnológicas. É uma mudança de cultura, e a Agrolab foi concebida para isso. Alcançamos resultados fantásticos e vamos avançar ainda mais em 2021”, comemorou o coordenador geral do evento online, Samuel Almeida, diretor técnico do Sebrae em Rondônia.

Agrolab Amazônia em números

A primeira edição do evento contou com inscrição de 4.000 participantes. Nos três dias de evento, chegou a movimentar cerca de R$ 40 milhões em negócios, nos mais de 200 stands virtuais. Todos os Sebrae da Amazônia legal tinham seus espaços virtuais, e levaram expositores de seus estados. Houve 25 mil trocas de cartões virtuais, evidenciando um grande networking e prospecção de novos negócios. Uma das grandes inovações foi justamente uma programação cultural totalmente virtual, que era exibida a cada noite de encerramento do evento, mostrando a diversidade cultural amazônica.

Para ter acesso a alguns conteúdos que foram exibidos durante o evento, basta acessar www.agrolabamazonia.com e já ir se cadastrando para a edição de 2021, que deve ocorrer em agosto.

Saiba mais sobre as ações do Sebrae: acesse o site www.sebrae.ro ou ligue gratuitamente para 0800 570 0800. Você também pode acessar o Sebrae pelo WhatsApp, pelo mesmo número. Siga o Sebrae em Rondônia nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.

Assessoria Sebrae