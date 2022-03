AGU entra com cautelar no STF contra suspensão do Telegram

AGU entra com cautelar no STF contra suspensão do Telegram Medida determinada pelo ministro do Supremo, a pedido da Polícia Federal, atinge o presidente e seu grupo político, que usam o aplicativo

Medida determinada pelo ministro do Supremo, a pedido da Polícia Federal, atinge o presidente e seu grupo político, que usam o aplicativo

A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com uma medida cautelar no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão que bloqueou, nessa sexta-feira (18/3), o aplicativo Telegram do Brasil. A decisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, ao atender um pedido da Polícia Federal (PF).

O argumento do advogado-geral da União, Bruno Bianco, é de que o descumprimento de uma ordem judicial, principal motivo apontado na decisão de Moraes, não deve causar sanções contra aplicativos de qualquer natureza. A PF alegou o Telegram tem ignorado ordens do STF.

“Sanções podem ser aplicadas a provedores de conexão ou aplicações de internet (como o Telegram e o Whatsapp) se eles não respeitarem o sigilo das comunicações, se fizerem uso indevido dos dados pessoais, mas não (pelo menos com fundamento no Marco Civil da Internet) por descumprirem uma ordem judicial”, diz o documento.

Ainda na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou a decisão, que chamou de “inadmissível”. O bloqueio atinge em cheio o grupo político de Bolsonaro, que usa bastante a plataforma para se comunicar com apoiadores e divulgar medidas tomadas pelo Executivo federal.

Matéria original:

https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/agu-entra-com-cautelar-no-stf-contra-suspensao-do-telegram

Metrópoles

foto ilustrativa