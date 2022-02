Além de calotes e uso abusivo do judiciário no mundo real com ajuda de Fux e família Barroso, Banco Itaú agora quer bagunçar o Metaverso, o novo mundo virtual

O Banco Itaú anunciou esta semana que está lançando seu primeiro produto focado em ambiente virtual, trata-se do Certificado de Operações Estruturadas (COE) Autocall Metaverso, um produto de investimentos com foco em empresas com soluções voltadas a esse novo ambiente virtual. Dessa forma, de acordo com o Itaú, o COE será direcionado a investidores em geral, e permitirá aplicações a partir de R$ 5 mil.

Em outras palavras, o banco agora quer bagunçar o recém-lançado mundo virtual que vem sendo desenvolvido pela Meta, a nova controladora do Facebook.

Enquanto isso, aqui no mundo real, o banco Itaú segue aplicando calotes, desrespeitando a justiça e recorrendo indefinidamente para não pagar o que deve. E é bom lembrar, se aqui, onde as coisas são tangíveis, já é uma dificuldade receber do Itaú, imagina no mundo virtual.

Ironias à parte, o Itaú segue acumulando lucros obscenos, e patrocinando a instabilidade jurídica de forma irresponsável, através do escritório da família do ministro Luís Roberto Barroso. O sobrinho do ministro, Rafael Barroso Fontelles, apresentou ainda uma reclamação disciplinar baseada em falsas alegações contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará que havia determinado o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do Itaú e mentiu à justiça ao afirmar que o banco havia depositado o dinheiro, após a ordem de bloqueio ter sido infrutífera.

O mais interessante é que mentir em juízo é crime, mas o sobrinho de Barroso vem passando impune nessa trambicagem. E de quebra ele arrastou para a contravenção, o ministro Luiz Fux, que num arroubo de ‘faço porque posso’, rasgou a Constituição e ignorou toda a jurisprudência do STF, favorecendo o Itaú, acatando a reclamação contra a magistrada no Conselho Nacional de Justiça, e cassando a decisão dela ilegalmente, pois o CNJ é impedido, pela Constituição, de interferir em processos judiciais.

Se o Itaú já faz esse estrago todo no mundo real, imagina o que não fará no Metaverso.

