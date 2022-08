Alerta aos navegantes: Nível do rio Madeira atingiu 3,11 metros nesta terça-feira

O nível do rio Madeira atingiu 3,11 metros nesta terça-feira (9) em Porto Velho (RO). Os dados são da plataforma do Sipam (Sistema Integrado de Monitoramento e Alerta Hidrometeorológico).

Na última terça-feira (2) o nível estava em 3,31 metros. O menor nível registrado neste ano foi em 18 de julho, quando as águas estavam com 3,03 metros.

Chuvas na Bolívia devem aumentar nível do rio

Por causa das chuvas na Bolívia, o nível do rio Madeira em Porto Velho pode ter uma elevação a partir da próxima quarta-feira (10). De acordo com o boletim do Serviço Geológico do Brasil, a previsão meteorológica tem registrado episódios de chuvas na bacia do rio Beni.

Na sexta-feira (5) o Madeira registrava 3,36 metros em Porto Velho, índice considerado baixo para esta época do ano. De acordo com especialistas, elevações no nível do Madeira nesta época do ano são benéficas principalmente para quem precisa utilizar embarcações.

Marinha restringe navegação

A Capitania Fluvial de Porto Velho publicou uma portaria para restringir a navegação em trechos do rio Madeira, na segunda semana de julho.

De acordo com a Marinha do Brasil na capital, há restrição no trecho de Porto Velho à passagem Uruá (AM). Além disso, fica proibido a navegação noturna de embarcações com calado superior a 2,20 m.

Do mesmo modo, há proibições diurnas que variam de acordo com o tamanho da embarcação. Conforme o nível das águas começa a baixar, há o surgimento de bancos de areia. Além de praias às margens do rio.

Com Diário da Amazônia.

Foto: Carlos Oliveira.

Comunicado da Redação – Em Rondônia