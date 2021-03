Alerta: mais 3,2 mil mortes nas últimas 24 horas de covid-19

Nesta terça-feira (23) o Brasil registrou 12.130.019 casos do novo coronavírus, em suas várias cepas, desde o início da pandemia. São 82.493 casos a mais que no dia anterior. As infomações foram compiladas pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conass), que reúne dados das secretarias regionais dos 26 estados e do Distrito Federal.

Também foram divulgados mais 3.251 óbitos em decorrência da doença nas últimas 24 horas. O número de vítimas fatais nesta pandemia no país chegou a 298.676.

A média móvel de casos e óbitos está em alta, causando superlotação nos sistemas de saúde pública em todo o país. Em quase todos os estados, se registra um número alto de ocupação de leitos de UTI por conta de quadros graves de síndrome respiratória em decorrência da covid-19.

Em atualização