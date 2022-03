Alex Redano será empossado presidente do Colegiado de Presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano (Republicanos), será empossado na próxima segunda-feira (14), às 16hs, no plenário da Casa de Leis, como o presidente do Colegiado Permanente de Presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil, entidade que reúne os chefes dos Legislativos Estaduais de 26 unidades da Federação e mais o da Câmara Distrital (DF).

A sua eleição ocorreu durante a realização da 24ª Conferência Nacional da Unale (União dos Legisladores e Legislativos Estaduais), realizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no final de novembro. Será a primeira vez que Rondônia irá comandar essa importante entidade que representa mais de mil deputados estaduais de todo o país.

“Irei assumir uma missão importante, com muita responsabilidade e orgulho, por ser um representante de Rondônia e poder ser escolhido dentre os 27 presidentes de Legislativos para comandar o Colegiado. Quero levar à discussão temas de interesse do nosso Estado, como a atividade garimpeira, para que possa ganhar espaço nos debates nacionais”, disse Redano.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT) será empossado como vice-presidente e o presidente da Assembleia de Goiás, Lissauer Vieira (PSB), como secretário.

Texto – Eranildo Costa Luna

Foto – Diego Queiroz