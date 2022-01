Alexandre de Moraes manda Bolsonaro ser ouvido nesta sexta pela PF em Brasília O ministro do STF determinou que o presidente esclareça sobre o vazamento do inquérito do ataque hacker ao TSE.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que Jair Bolsonaro (foto) preste depoimento nesta sexta-feira (28) na investigação sobre o vazamento do inquérito do ataque hacker ao TSE.

O depoimento está marcado para às 14 horas, no Setor Policial Sul, em Brasília. Ministro tomou a decisão após Bolsonaro não apresentar dia, local e hora para ser ouvido em inquérito que ele é investigado.

O ministro negou, nesta quinta-feira (27), pedido do presidente para abrir mão de prestar depoimento.

Em uma entrevista em agosto, Bolsonaro (foto) usou dados sigilosos para atacar as urnas eletrônicas e levantar suspeitas sobre o processo eleitoral. O caso está sendo investigado no âmbito do inquérito das fake news no STF, relatado por Moraes.

A entrevista em que foram mencionados dados sigilosos ocorreu cinco dias após a live de 29 de julho, na qual Bolsonaro havia levantado suspeitas sobre o sistema eletrônico de votação.

Via PainelPolítico