Alexandre de Moraes pede vista em MS relatado por Weber onde ela cita julgado de Corte dos EUA para apoiar calote do Itaú via CNJ

No último dia 20, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vistas no Mandado de Segurança 37.640 que julga a interferência ilegal de Luiz Fux no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em um processo bilionário que favorece apenas o Banco Itaú.

O Mandado de Segurança foi impetrado pela empresa que venceu a ação que transitou em julgado no Tribunal de Justiça do Pará, e não conseguiu receber os valores determinados pela Justiça por conta da decisão aloprada de Fux, provocada por uma Reclamação Disciplinar apresentada pelo advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do também ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso.

Na sessão do CNJ no dia 6 de outubro de 2020, Fux levou sua interferência ao Plenário, e após um pedido de vistas, não foi mais pautado. Inconformado com a decisão ilegal do ministro, a empresa ingressou com Mandado de Segurança, na distribuição, Rosa Weber foi sorteada, e para não melindrar o presidente da Corte, ela usou uma tese amparada em decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de 1819.

O problema é que, além de não poder ser um parâmetro minimamente aceitável, afinal estamos em pleno Século XXI, e usar uma decisão de corte estrangeira do Século XIX, é no mínimo uma incoerência. E o mais grave, toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do Brasil vai contra essa interferência que também é inconstitucional.

