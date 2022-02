Aliados querem Marcos Rogério na Secretaria de Governo; se houver convite e aceitar, senador não disputa por Rondônia No caso do congressista rondoniense, por outro lado, havia a hipótese de que este assumiria a liderança do governo federal no Senado.

