Alison e Álvaro Filho anunciam fim de parceria no vôlei de praia

Dupla, que chegou às quartas de final nas Olimpíadas de Tóquio, confirma separação, mas exalta feitos conquistados desde 2019, quando foi criada

Alison e Álvaro Filho anunciaram nesta terça-feira o fim da parceria. A dupla, que ficou na quinta posição nos Jogos Olímpicos de Tóquio, confirmou em nota a separação. Quarta colocada no ranking mundial de 2020, a parceria, formada em maio de 2019, é mais uma das duplas olímpicas do Brasil a anunciar o término. Antes deles, Bruno Schmidt e Evandro e Rebeca e Ana Patrícia também desfizeram a relação. Das que foram a Tóquio, apenas Duda e Ágatha seguem juntas.

– O vôlei de praia se acostumou a ver duplas acabarem por brigas, por desgastes pessoais. Eu só posso agradecer ao Alvinho pelo tempo que jogamos juntos, por ter acreditado no projeto e pela oportunidade de disputarmos as Olimpíadas. Agora seremos rivais, mas apenas isso. Alvinho não é apenas um grande jogador, mas também um grande homem, um grande profissional, criamos uma amizade muito forte, uma relação de respeito e isso vai permanecer – afirmou Alison.

Do outro lado, Álvaro, que disputou sua primeira edição dos Jogos em Tóquio, afirmou ter aprendido muito com o antigo parceiro.

– Aprendi muito ao lado do Alison, foi um período de muitos aprendizados e uma experiência única, especial, que foi disputar as Olimpíadas. Tivemos muitas alegrias, formamos uma dupla forte, comprometida, e saio para novos desafios como um jogador diferente, mais experiente e maduro. Quero agradecer também à toda a equipe pela forma como me acolheram e por tudo que fizemos juntos. Durante esse tempo juntos, eu e Alison construímos uma amizade sólida, vivemos muitos momentos juntos, e o mais importante é o respeito que temos um pelo outro – comentou Álvaro Filho.

No histórico da dupla, conquistas internacionais importantes, como o bronze na etapa de Cancún, no México, pelo Circuito Mundial 2021, os títulos das etapas de Kuala Lumpur, Malásia, e Espinho, Portugal, e os vice-campeonatos dos torneios de Viena (Áustria) e Moscou (Rússia) no Circuito Mundial 2019.

Além disso, também fora campeões da Copa Continental 2019, em Brasília-DF. Em competições nacionais, três títulos e dois terceiros lugares em Saquarema pelo Circuito Brasileiro 2020/2021, além do título em Cuiabá e o vice-campeonato em Ribeirão Preto pelo campeonato 2019/2020.

Via Globoesporte