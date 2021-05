“Alma especial”. Surfista morto por tubarão alertou amigos para fugirem

Filhas recordam o pai, que foi atacado por predador com mais de 4 metros

Um surfista morreu, nesta terça-feira, vítima de um ataque de tubarão na famosa praia de Tuncurry, em New South Wales (Austrália).

Tratava-se de Mark Sanguinetti, homem de 54 anos, e natural de Sydney, que acabou tendo uma parada cardíaca.

As filhas do surfista o lembram como “uma alma especial” e um herói que está agora no local que tanto adora: “no mar e nos seus corações”.

“Ele está em casa agora, no oceano e nos nossos corações, e estará conosco para sempre surfando as ondas da vida”, escreveram as filhas, referindo que, para muitos, Mark era “uma lenda”.

Mark foi atacado por um tubarão de cerca de 4,5 metros. Antes de ser atacado, o homem se deu conta da presença do predador e avisou o restante das pessoas que estavam no mar. Depois de ser atacado, os amigos o socorreram e conseguiram transportar Mark para a praia, onde foi atendido.

A enorme perda de sangue, contudo, acabou provocando uma parada cardíaca e o surfista não resistiu.

Via NMBR