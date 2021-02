Alvo do inquérito das Fake News, Bia Kicis é a nova presidente da CCJ

A deputada Bia Kicis (PSL-DF) é a nova presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Neste cargo, ela fica responsável pela análise da legalidade de projetos de lei, de propostas de emenda à Constituição e tem o poder para não dar andamento a denúncias por brechas jurídicas, de cassações parlamentares e processos de impeachment.

Kicis é uma grande apoiadora do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido). Ela é uma das pessoas investigadas no inquérito das Fake News, que examina a propagação de notícias falsas contra ministros da Corte, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).

A informação foi divulgada pela deputada ontem (2), em seu perfil do Twitter. “É uma grande honra para mim e muita responsabilidade, para a qual meus 24 anos como procuradora, um ano como primeira vice-presidente da CCJ e meu amor pelo Brasil me habilitam, com fé em Deus!”, anunciou.

A escolha da representante do CCJ se deu a partir de um acordo com o presidente do PSL, o deputado Luciano Bivar (PE), onde ele encontra-se responsável pela primeira secretaria da Mesa Diretora, colegiado que faz as decisões administrativas e políticas da Câmara.

