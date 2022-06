Ambos com tiros na cabeça, dois homens são encontrados mortos em área de violentos conflitos agrários em Vilhena

O FOLHA DO SUL ON LINE acaba de confirmar que são dois homens as vítimas de um duplo homicídio registrado na manhã desta segunda-feira, 13, na área rural de Vilhena. O crime aconteceu na região da “Farinheira”, onde disputas por terras já deixaram outros mortos.

Embora um perito da Polícia Civil e agentes da corporação estejam no local desde as primeiras horas da manhã, ainda não foram confirmadas as identidades dos dois mortos. Também não há pistas sobre a motivação do crime.

Além de receber fotos do local, a reportagem do site obteve a informação de que ambas as vítimas teriam sido baleadas na região da cabeça. As armas usadas nas execuções seriam de calibre 22. Mas somente após a necrópsia será possível confirmar este e outros detalhes.

O site segue acompanhando o caso e traz novas informações sobre o crime no decorrer do dia.

Fonte: Folha do Sul

Autor: Da redação