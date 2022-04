Amir Lando permanece do MDB, cogita concorrer ao Senado e analisa atual sistema político: “fase de moagem e pulverização”

Amir Lando permanece do MDB, cogita concorrer ao Senado e analisa atual sistema político: “fase de moagem e pulverização” Para ele, interesses por verbas do fundo partidário pesam mais do que a afinidade ideológica e programática

Um dos veteranos da política Rondônia, com projeção nacional, pode voltar ao cenário nas eleições deste ano.

Amir Lando, integrante histórico do MDB, participou desta fase de entendimentos e formação de quadros com vistas às eleições, e não descarta a possibilidade de participar do pleito, enxergando espaço para disputar a vaga ao Senado Federal.

Atento observador da política brasileira, Lando comentou com o Extra de Rondônia o atual momento, e lamentou o que clássica como “desespero e ausência de ideologia e princípios programáticos dos partidos”.

Ele – que já foi, entre outros cargos, ministro da Previdência Social, senador e deputado federal – avalia que o sistema atual está mostrando cada vez mais seu descompasso com os fundamentos políticos, e que o sistema passa por uma fase de “moagem e pulverização”, onde os interesses por verbas do fundo partidário pesam mais do que a afinidade ideológica e programática.

Ele fala que este desgaste do sistema provoca a ausência da apresentação de propostas que tragam um alento e esperança de melhoria para a política nacional e estadual, e isso será ruim para todos, pois significa que teremos um processo eleitoral pobre de ideias e de projetos.

“Nossa política precisa dar um salto de qualidade, e voltar a ser a arte de construir o futuro, sendo uma ação virtuosa para atingir o bem comum. Hoje, infelizmente, a política não trilha mais as veredas da verdade, e as promessas de campanha devem seguir neste caminho, transformando-se em propostas efetivas, e não como acontece atualmente”, disse ao Extra de Rondônia.

Para tentar interferir neste debate, apresentando tal argumentação, Lando está cogitando participar da campanha como candidato, disposto a dar sua contribuição para o processo que se avizinha.

Extra de Rondônia