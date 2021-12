Analistas de Mercado não incentivam compra de papéis do Itaú “recomendação é neutra para as suas ações”

Apesar de ter tido um resultado satisfatório apresentado ao mercado recentemente, os papéis do Banco Itaú sofreram uma perda significativa em relação ao Bradesco. Na sexta-feira (5/11 data de divulgação dos balanços), as ações do Bradesco se valorizaram, enquanto as do Itaú sofreram uma depreciação superior a 1%.

O analista de mercado, Mário Goulart, da O2 Research, em entrevista ao Estadão, ressalta que o banco entregou resultados satisfatórios em um momento de desafios econômicos no Brasil, mesmo em comparação ao mesmo período de 2019. No entanto, ele acredita que o mercado penalizou a instituição financeira por causa do resultado deste trimestre ter sido inferior ao do 2T21.

“No trimestre passado, ele (Itaú) entregou 26,5% de margem de lucro líquido, enquanto nesse terceiro trimestre a margem foi de 20,2%. O resultado é o oposto ao Bradesco. No trimestre passado, o Bradesco entregou 30% de margem de lucro liquido e neste trimestre apresentou uma margem de 36,5%”, avalia.

Goulart ressalta que a empresa “continua sendo uma empresa sólida e forte”, mas devido às condições macroeconômica do Brasil a recomendação é neutra para as suas ações.

E a queda nos papéis se deve a uma série de fatores, entre eles à previsão do aumento das despesas para o Itaú, causadas pela inflação e acordos salariais. O banco também é responsável pelos principais calotes aplicados por instituições bancárias, e isso claramente reflete na preferência dos investidores, tanto que o Bradesco vem crescendo no mercado, atingindo quase o valor do Itaú, cujas ações já foram comercializadas há mais de R$ 50 e atualmente tem dificuldade de chegar a R$ 25.

O Banco Itaú, para não pagar o que deve, chegou ao absurdo de promover uma reclamação disciplinar baseada em falsas alegações contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, por ela ter, em setembro de 2020, mandado bloquear R$ 2,09 bilhões nas contas do Banco Itaú e Itaú Corretora de Valores, por um processo que transitou em julgado, referente a um lote de ações que o banco recusa-se a reconhecer a evolução dos valores.

Em outras palavras, o Itaú está trapaceando no mercado com seus próprios papéis.

A reclamação foi apresentada por Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso e o golpe conta com a colaboração do ministro Luiz Fux, que rasgou a Constituição e desconsiderou toda a jurisprudência do STF para favorecer o banco. Na condição de Corregedor interino do CNJ, Fux cassou a ordem de bloqueio emitida pela juíza e proibiu-a de atuar no processo. A mesma reclamação foi feita à corregedoria do Tribunal de Justiça do Pará, que após quase um ano de investigações, concluiu que a magistrada agiu estritamente dentro da lei, e comunicou ao CNJ, que até hoje não liberou o processo.

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos dedecisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

O banco está aplicando um calote, com ajuda de Fux e do sobrinho de Barroso, em um acionista que acreditou no Banco Itaú.

Realmente fica difícil confiar em um banco que age nas sombras para não pagar o que deve.

