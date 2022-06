Anderson Pereira é lançado oficialmente como pré-candidato a deputado federal, durante encontro do Partido Republicanos em Ariquemes Anderson disse que aceitou o desafio proposto pelo deputado Alex Redano, por entender que Rondônia precisa ser representada de forma aguerrida no Congresso Nacional

O deputado estadual Anderson Pereira esteve ontem, 9/6, na cidade de Ariquemes onde participou do encontro estadual do Partido Republicanos, sigla liderada em Rondônia pelo deputado Alex Redano.

Cerca de mil pessoas lotaram as dependências do Auditório Ariquemes, inicialmente para, com todo respeito, ouvir os Hinos, Nacional Brasileiro e de Rondônia. Em seguida para assistir a um vídeo do Partido Republicanos e, logo após, um a um, participar, com entusiasmo, dos discursos das autoridades que compuseram a mesa.

O encontro que contou com a presença da ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, deu o ponta pé oficial na indicação de 25 nomes como pré-candidatos à vaga de deputado estadual, 09 pré-candidatos à vaga de deputado federal e um nome para a disputa de uma vaga no senado federal.

O Republicanos é um movimento político conservador, fundamentado nos valores cristãos, tendo a família como alicerce da sociedade, preservando a soberania nacional, a livre iniciativa e a liberdade econômica, encorajando o progresso tecnológico como caminho inevitável para o desenvolvimento humano.

Anderson disse que aceitou o desafio proposto pelo deputado Alex Redano, por entender que Rondônia precisa ser representada de forma aguerrida no Congresso Nacional. “O Republicanos é composto por pessoas de bem, que querem o melhor para o estado de Rondônia e para o Brasil. Agradeço o convite do meu presidente e amigo, deputado Alex Redano para fazer parte da família republicana e por me proporcionar esta oportunidade para representar Rondônia a nível nacional”, finalizou o deputado Anderson Pereira.

Via Assessoria parlamentar