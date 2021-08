Anderson Pereira indica necessidade de implantação de base do Corpo de Bombeiros no município de Presidente Médici

Atendendo a pedido de moradores do município de Presidente Médici/RO, o deputado estadual Anderson Pereira (PROS), encaminhou ao Governo do Estado com cópia ao comandante geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Nivaldo Ferreira, pedido indicando a necessidade de implantação de uma base do Corpo de Bombeiros, para atender as demandas da região, neste período de seca e de queimadas intensas.

A intenção da indicação é melhorar a qualidade do serviço, tanto nos períodos de queimadas, quanto para poder socorrer vidas, reforçar a segurança pública e melhorar a prestação do serviço dos bombeiros à população do município.

Os Corpos de Bombeiros Militares são corporações cuja principal missão consiste na execução de atividades de Defesa Civil, Prevenção e Combate a Incêndios, Buscas, Salvamentos e Socorros Públicos no âmbito de suas respectivas Unidades Federativas, e o município de Presidente Médici necessita de uma base para a prestação de um atendimento rápido e eficiente.

Por esta razão, o parlamentar espera uma resposta positiva por parte do governo, bem como da instituição Bombeiro Militar, para proporcionar maior segurança aos cidadãos do município e região.

