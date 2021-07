Anderson Pereira pede reforço no policiamento devido a onda de roubos e furtos praticados por criminosos em Guajará-Mirim

Preocupado com as constantes ondas de criminalidade que assolam vários bairros, em especial o Jardim das Esmeraldas em Guajará-Mirim, o deputado Anderson Pereira (Pros), indicou a Secretaria de Estado Defesa e Cidadania – SESDEC-RO, reforço no policiamento, devido a onda constante de roubos e furtos praticados por criminosos na região da Pérola do Mamoré.

Como vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, Anderson tem recebido uma série de denúncias de moradores de diferentes pontos, que sofrem com altos índices de ocorrências de: roubos, furtos, agressões, tentativa de homicídios, homicídios, tráfico de drogas e outros.

No ofício endereçado a Sesdec, Pereira pediu reforço do policiamento ainda para este ano, pois na grande maioria dos casos ocorridos, os suspeitos não são localizados, presos, e continuam a praticar suas ações deixando a população à mercê da criminalidade. Segundo o parlamentar, a solicitação visa combater, coibir as ações criminosas, uma vez que em todo Estado vem tendo um aumento considerável.

O deputado aguarda o cumprimento do pedido e promete acompanhar de perto, para que a população seja contemplada com o que é de direito.

