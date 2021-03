Anderson Torres é o novo ministro da Justiça e Segurança Pública

Secretário de Segurança do DF, o delegado da Polícia Federal (PF) Anderson Torres acaba de aceitar o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir o ministério da Justiça e Segurança Pública.

Amigo dos filhos do presidente, especialmente do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Anderson foi chefe de gabinete do deputado federal Fernando Francischini (PSL-PR).

Ele chegou a ser cotado para assumir a direção-geral da Polícia Federal (PF), mas o então ministro Sérgio Moro fez questão de escolher um nome de sua preferência.

Assim que ganhou a eleição, o governador Ibaneis Rocha (MDB) pediu ao presidente Jair Bolsonaro uma indicação para a Secretaria de Segurança. Assim, Anderson Torres assumiu o cargo.

Fonte: Correio Braziliense