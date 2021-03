Anisinho Gorayeb completa 66 internado com covid-19

O economista, jornalista e memorialista Anisio Gorayeb, completa no dia de hoje, 15 de março, 66 anos de idade. Amigos devem fazer uma homenagem para ele diferente, à distância. Ele foi diagnosticado com covid-19 no início do mês.

Internado desde o dia 7 no Hospital Cemeron, em Porto Velho, seu estado de saúde é grave e inspira cuidados. Com mais de 80% dos pulmões comprometidos, ele está entubado. As últimas informações é de que o estado de saúde está estável. Mais informações detalhadas dentro de instantes.

Anísio Gorayeb é jornalista, economista, memorialista, escritor, apresentador de TV e rádio e foi candidato a vereador nas eleições 2020.

Sempre muito articulado e bem quisto, Anisinho acumulou muito conhecimento empírico sobre os fatos históricos, talvez inspirado no seu pai, Anísio Gorayeb, primeiro presidente da Câmara Municipal de Porto Velho. Economista de formação, foi aluno do Colégio Dom Bosco e trabalhou como servidor na Secretaria de Administração do Estado.