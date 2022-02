Anonymous declara guerra cibernética contra Rússia por invasão na Ucrânia No comunicado, o Anonymous também afirma ter sido o responsável por ataques virtuais contra sites do governo e da emissora afiliada ao estado russo RT.

Poucas horas após a Rússia iniciar a invasão na Ucrânia na madrugada desta quinta-feira (24), o grupo hacker Anonymous afirmou que está iniciando uma guerra cibernética com a nação russa.

O anúncio foi feito através das redes sociais do grupo. No comunicado, o Anonymous também afirma ter sido o responsável por ataques virtuais contra sites do governo e da emissora afiliada ao estado russo RT.

A informação da queda de sites do governo russo foi ratificada por Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, que comentou que algumas páginas ligadas ao estado enfrentavam instabilidades na quinta-feira (24). No fechamento desta matéria, os sites governamentais e da emissora RT já estava funcionando normalmente.

O Anonymous também divulgou por meio do Twitter @YourAnonNews que a Rússia está preparando uma operação de bombardeamento na capital da Ucrânia, Kiev. Considerando que na manhã desta sexta-feira (25) as tropas russas chegaram a cidade e começaram a falar sobre negociação com o governo ucraniano, não há ainda evidências que confirmem a veracidade desta informação.

Embora o comunicado do Anonymous seja algo sério no meio da crise entre a Rússia e a Ucrânia, é importante frisar que as atividades recentes do grupo não tem sido tão efetivas quanto eram no começo dos anos 2010, quando eles eram temidos por toda a internet.

Um dos exemplos mais recentes de envolvimento do Anonymous foi em 2020, no meio dos protestos mundiais após o assassinato de George Floyd por um membro da polícia dos EUA. Na época, o grupo de ativistas anunciou uma invasão ao site do departamento de polícia da cidade de Mineápolis e divulgou uma lista com dados de residentes do local. Porém, após análise do material por diversos sites, foi confirmado que se tratava de informações antigas lançadas como novas.

Por ABC News