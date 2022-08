Anvisa analisa 5 pedidos de registro de teste para varíola dos macacos

Até o momento, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu cinco pedidos de registro de testes para detecção da varíola dos macacos. Áreas técnicas do órgão fazem a análise das solicitações.

A Anvisa tem priorizado a análise de kits para diagnósticos da doença, também conhecida como monkeypox, desde o fim de julho. A medida tem como objetivo agilizar o enfrentamento do vírus, já classificado pelo Ministério da Saúde com o nível mais alto de classificação para emergências de saúde, considerada “ameaça de relevância nacional com impacto sobre diferentes esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), exigindo uma ampla resposta governamental”.

