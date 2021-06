Anvisa autoriza vacinação com a Sputnik V em Rondônia

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou nesta terça-feira (15) mais sete estados a vacinarem suas populações com a Sputnik V. Rondônia está inserido na lista de beneficiados e já conta com autorização para vacinar 18 mil pessoas nesta primeira etapa.

De acordo com regulamentação da Anvisa, os Estados que solicitaram pedido de importação excepcional do imunizante russo poderão vacinar 1% das suas populações neste momento, porém deverão seguir normas estipuladas pela agência, dentre as quais a imunização de adultos saudáveis, adquirir lotes vistoriados e liberados pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) da Fiocruz, realizar relatórios periódicos de avaliação benefício-risco da vacina. Caberá aos Estados, ainda, a realização de estudos de efetividade seguindo as condições acordadas com a Anvisa.

O governador Marcos Rocha comemorou o resultado e disse que a Sputnik V é um reforço ao processo de vacinação em Rondônia, além de um passo importante para vencer a covid-19. Rocha reiterou que mesmo com a chegada da Sputnik, o Governo Federal continua encaminhando lotes de outras vacinas para dar continuidade ao Plano Nacional de Imunização (PNI). “A vacina russa será ofertada para adultos saudáveis, sem comorbidades, entre 18 e 60 anos”, especificou.

Além de Rondônia, os Estados do Rio Grande do Norte, Mato-Grosso, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás, também receberam autorização da Anvisa para iniciar a vacinação de suas populações. No dia 4 de junho, a agência havia liberado outros estados do Nordeste a receberem os imunizantes.

Secom