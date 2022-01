Anvisa barra spray nasal israelense contra Covid-19 De acordo com a agência, empresa não apresentou estudos clínicos comprovando as evidências científicas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cancelou, nesta quarta-feira (19/1), a notificação do spray antiviral Taffix, produzido pela empresa israelense Nasus Pharma, contra a Covid-19.

Segundo a Anvisa, a promessa apresentada pela empresa fabricante era de que o spray bloqueava o vírus dentro da cavidade nasal, e era eficaz no tratamento contra diversos vírus respiratórios – incluindo o Sars-CoV-2, que causa a Covid-19.

No entanto, de acordo com a agência, a empresa não apresentou estudos clínicos comprovando as evidências científicas, o que tornou o cancelamento imediato. No Brasil, o produto seria comercializado pela Belcher Farmacêutica.

Na prática, a fabricante não terá mais autorização para produzir e importar o produto ao Brasil. A permissão havia sido concedida em 30 de dezembro de 2021.

“Essa identificação ocorreu por meio do Programa de Auditoria de Dispositivos Médicos Isentos de Registro (Notificados – Risco Baixo), que é responsável por conferir o cumprimento dos critérios e requisitos técnicos de produtos para saúde regularizados de forma simplificada”, informou a Anvisa.

De acordo com o órgão regulador, empresas que desejarem regularizar sprays antivirais devem “comprovar todas as indicações de uso propostas por meio de estudos clínicos”.

Metrópoles