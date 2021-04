Anvisa convoca 11 governadores para tratar de liberação da Sputnik V

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) convocou os governadores dos 11 estados interessados em importar a vacina russa Sputnik V, contra a Covid-19, para explicar em detalhes as dificuldades que o órgão regulador vem enfrentando para avançar com a autorização para o uso emergencial do imunizante no país. A informação é do portal Valor Econômico.

A ideia inicial da agência é que a reunião aconteça nesta terça-feira (6/4), mas a confirmação vai depender das agendas dos governadores.

Manifestaram interesse em comprar as vacinas os governadores de Acre, Bahia, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Ceará, Pernambuco, Pará, Sergipe e Rondônia.

Devido à lentidão da vacinação no país, é crescente a pressão política para a liberação de mais vacinas, mas a atual falta de informações sobre a Sputnik V inviabiliza qualquer possibilidade de autorização. Desenvolvida pelo laboratório Gamaleya, a vacina é representada no Brasil pela União Química.

Na quarta-feira passada (31/3), a Anvisa confirmou o recebimento de dados complementares da vacina, no âmbito do processo de autorização emergencial.

Foram encaminhadas informações sobre os locais de fabricação do imunizante e documentos relativos às práticas farmacêuticas desses mesmos locais.

