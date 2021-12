Ao preferir Mendonça no STF, Fux ignora a Constituição; ministro abusa igual caso Itaú

Nesta quarta-feira, 1, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal deve sabatinar o ex-ministro da Defesa André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, aberta com a aposentadoria de Marco Aurélio de Mello, em agosto deste ano.

O ministro que preside o Supremo, Luiz Fux, se mostrou incomodado com a demora do senador a Davi Alcolumbre, que preside a CCJ em sabatinar Mendonça, e externou esse incômodo algumas vezes na imprensa. Fux também não esconde o desejo de ver o ex-ministro na Corte, principalmente pelo fato de acreditar que Mendonça possa votar com ele em pautas como a prisão em segunda instância e outras que passaram a ser debatidas a partir da tendenciosa Operação Lava Jato. Em outras palavras, Fux quer um integrante que concorde com ele nos abusos promovidos pelo ex-juiz Sérgio Moro e o grupo de procuradores de Curitiba que promoveram os maiores absurdos jurídicos em nome de um fantasioso ‘combate à corrupção’, corrompendo o sistema legal brasileiro.

https://politico.painelpolitico.com/ao-preferir-mendonca-no-stf-fux-ignora-a-constituicao-ministro-abusa-igual-caso-itau/

Autor: Alan alex, Painel Político