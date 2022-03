Ao se unir com Hildon Chaves, governador de Rondônia dá indireta a ex-aliados: “Erramos em muitos nomes” E prosseguiu: “Pessoas que mais tarde revelaram um caráter diferente do que apresentaram na campanha”

Porto Velho, RO – No domingo, 27 de fevereiro, um dia após o encontro que formalizou a fusão dos grupos de Hildon Chaves, do PSDB, com o de Marcos Rocha, do União Brasil, visando as eleições de 2022, o mandatário do Executivo estadual veiculou um texto no Facebook. abordando a questão.

Em determinada passagem, o chefe do Palácio Rio Madeira lançou uma indireta, que, pelo generalismo, atinge especialmente ex-aliados da antiga legenda, o PSL.

“— Em 2018, todo o país se mobilizou para mudar o sistema. Particularmente entendo que erramos em muitos nomes. Pessoas que mais tarde revelaram um caráter diferente do que apresentaram na campanha”, anotou.

Em outro trecho do manifesto, ele justificou a aliança com o tucanato da Capital, incluindo forças que orbitam Chaves na condução do Poder, como os irmãos Carvalho (Mariana, deputada federal; e Maurício, vice-prefeito de Porto Velho), por exemplo.

“— Essa aliança com o Dr. Hildon é um exemplo. Viramos a chave e iniciamos um novo jeito de fazer política! Colocamos qualquer diferença do passado de lado, pois concordamos em valores básicos. É preciso honestidade, foco nas pessoas, amor por nossa terra, hombridade e qualidade técnica se queremos modificar Rondônia e o Brasil”.

Confira a íntegra:

