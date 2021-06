Ao vivo: CPI da Covid ouve depoimento da médica Nise Yamaguchi Yamaguchi é defensora do chamado “tratamento precoce” com medicamentos como a cloroquina, droga comprovadamente ineficaz contra a doença

Yamaguchi é defensora do chamado “tratamento precoce” com medicamentos como a cloroquina, droga comprovadamente ineficaz contra a doença

A CPI da Covid ouve em instantes a oncologista e imunologista Nise Yamaguchi, do Hospital Albert Einstein, de São Paulo, sobre o que tem sido chamado de “gabinete paralelo”, grupo de fora do Ministério da Saúde que teria se reunido no governo e tido voz ativa na tomada de decisões do presidente Jair Bolsonaro para o enfrentamento à pandemia.

Segundo o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, a médica era uma das pessoas presentes durante uma reunião em que se cogitou alterar a bula da cloroquina para incluir a recomendação no uso de combate ao Covid-19.

Yamaguchi é defensora do chamado “tratamento precoce” com medicamentos como a cloroquina, droga comprovadamente ineficaz contra a doença. Ela é apontada como uma das principais conselheiras de Bolsonaro, já tendo sido cotada para assumir a Saúde por duas vezes.