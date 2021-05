Ao vivo: Eduardo Pazuello é ouvido na CPI da Pandemia

Eduardo Pazuello é ouvido pelos senadores na Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga atos ou omissões durante a gestão da pandemia no Brasil.

Havia especulações quanto ao uso da farda durante a oitiva, porque do ponto de vista simbólico seria comprometedor à imagem das Forças Armadas. Informações também indicam que o ex-ministro será assessorado por um advogado durante o as respostas. Isso porque o ministro Ricardo Lewandoski lhe concedeu um Habeas Corpus garantindo o direito do silêncio para não ser incriminado. A AGU, que impetrou o pedido de HC, argumentou que o ex-ministro já é investigado pelo ministério Público pela crise de oxigênio em Manaus, ocorrido em janeiro deste ano.

Apesar do salvoconduto, o ex-ministro não poderá se calar em relação à conduta de terceiros de acordo com a decisão do ministro: “(…) Muito embora o paciente tenha o dever de pronunciar-se sobre os fatos e acontecimentos relativos à sua gestão, enquanto Ministro da Saúde, poderá valer-se do legítimo exercício do direito de manter-se silente, porquanto já responde a uma investigação, no âmbito criminal, quanto aos fatos que, agora, também integram o objeto da CPI”, disse Lewandowski.