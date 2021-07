Aos 13 anos, Rayssa Leal é prata no skate A 'fadinha' maranhense se tornou a mais jovem medalhista do Brasil

Aos 13 anos e 203 dias, a maranhense Rayssa Leal levou a medalha de prata no Skate Street nos Jogos Olímpicos de Tóquio e tornou-se a atleta brasileira mais jovem a subir ao pódio olímpico em toda a história.

“Eu estou muito feliz, porque pude representar todas as meninas, a Pamela e a Leticia, que não se classificaram, todas as meninas do skate e do Brasil. Poder realizar meu sonho de estar aqui e ganhar uma medalha é muito gratificante. Meu sonho e sonho dos meus pais”, disse Rayssa após o resultado, na madrugada desta segunda-feira (26), citando as colegas do time brasileiro de skate.

A skatista brasileiras somou 14,64 pontos e só foi superada pela japonesa Momiji Nishiya, também de 13 anos, cinco meses mais velha que Rayssa, que fez 15,26 pontos.

Rayssa levou a medalha na quarta – e penúltima – manobra ao fazer um backside perfeito, que valeu 3,39 pontos, aumentando a nota para os 14,64. Mas a japonesa fez uma manobra ainda mais difícil e superou a brasileira com 4,66 pontos.