Aos 70 anos, ex-prefeito de Ariquemes e Ouro Preto morre vítima de câncer na capital

Francisco Sales Duarte Azevedo, de 70 anos, que durante sua vida ocupou importantes cargos políticos em Rondônia, morreu nesta segunda-feira, 31, no Hospital de Amor, em Porto Velho.

Pioneiro rondoniense, lutava contra um câncer e estava em tratamento.

Sales foi prefeito de Ariquemes e Outro Preto do Oeste, além de ter sido deputado federal por três mandatos (Constituinte) e deputado estadual.

Através das redes sociais, o senador Confúcio Mouta lamentou a morte do amigo.

“É com muita tristeza que recebi a notícia da morte do amigo de longa data, Francisco Sales, ocorrida nesta madrugada (31/01), no Hospital de Amor, em Porto Velho. Pioneiro de Rondônia e de uma carreira política extensa. Homem simples e carismático que ajudou a assentar milhares de pessoas junto ao Incra quando o Estado ainda era território federal. Sales como era carinhosamente tratado por todos os amigos e conhecidos foi prefeito dos municípios de Ariquemes e Ouro Preto do Oeste, deputado federal por três mandatos (Constituinte) e deputado estadual. Sentiremos muito a sua falta. Minhas condolências aos familiares e amigos”, disse, em nota de pesar.

Via Extra de Rondônia