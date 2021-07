Apenado é preso pela Força Tática andando armado com pistola

No final da tarde de segunda-feira, 12, um apenado do regime semiaberto foi preso após fugir de uma guarnição da Força Tática da Policia Militar, por estar transitando armado pelas ruas de Vilhena.

De acordo com o registro do caso, ao se deparar com a guarnição, N. E. V., que pilotava uma motocicleta Honda CB300 pela Avenida Paraná com um carona, empreendeu fuga para tentar despistar os militares, mas foi acompanhado até uma casa localizada na Rua Nelci Viana da Luz, onde entrou repentinamente com o veículo.

Já dentro do imóvel, os policiais encontraram uma pistola de numeração raspada, 1 carregador contendo 13 munições de calibre 380 intactas em posse de N., que afirmou fazer uso desta para se proteger, uma vez que vem sofrendo ameaças de morte de integrantes de uma facção criminosa rival a dele.

Ao receber voz de prisão, N., que faz uso de tornozeleira eletrônica, reagiu contra os militares, sendo necessário o uso da força física para contê-lo.

Diante dos fatos, o apenado e o colega foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso, onde N. foi flagranteado e conduzido para a Colônia Penal para serem tomadas as devidas providências quanto a sua situação.

Já o amigo de N., que já se envolveu em.um troca de tiros com a polícia há alguns anos, foi liberado após o registro do caso, mas o veículo também ficou apreendido.

Via Extra de Rondônia