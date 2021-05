Apenado monitorado por tornozeleira é executado com vários tiros

Uma equipe da delegacia de homicídios esteve no local e agora segue com as investigações.

O apenado monitorado por tornozeleira eletrônica identificado como sendo Samir T. S. C. V., 27 anos, foi assassinado com vários tiros no final da noite deste domingo (09), na frente de uma casa localizada na Avenida Raimundo Cantuária, bairro Agenor Martins de Carvalho, região leste de Porto Velho.

De acordo com as informações, a vítima estava na frente da casa quando foi surpreendido por dois elementos em uma motocicleta. Um dos homens que estava armado, efetuou vários tiros contra o apenado que foi atingido e caiu ao solo agonizando.

Uma equipe do Samu esteve no local e constatou o óbito da vítima. A perícia e o rabecão foram solicitados para fazer os trabalhos necessários, e após a finalização o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. Uma equipe da delegacia de homicídios esteve no local e agora segue com as investigações.

Via Newsrondonia