Aplicação da segunda dose é sem agendamento

A Prefeitura de Porto Velho orienta a todos os grupos que já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 que, para a segunda aplicação, não é necessário fazer agendamento.

De acordo com a Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), para tomar a segunda dose, basta comparecer no local da campanha de vacinação vigente, conforme a data registrada no cartão recebido no ato da aplicação da primeira dose.

Ainda segundo a Divisão de Imunização, após a primeira aplicação, o fluxo é contínuo, ou seja, não é necessário fazer agendamento. “A pessoa deve apenas obedecer à informação de retorno para a segunda aplicação, que é anotada no cartão de vacina”, informa a gerente de Imunização, Elizeth Gomes.

Além do cartão de vacina que comprova a primeira administração, é necessário apresentar um documento oficial com foto.

Texto: Jefferson Carvalho

Foto: Leandro Morais e Wesley Pontes