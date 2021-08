Após 21 anos, vôlei não volta das Olimpíadas com medalha de ouro Apesar do recorde de medalhas em Tóquio, desempenho no vôlei foi o pior desde Sidney 2000

O desempenho do vôlei nas Olimpíadas de Tóquio foi muito abaixo do esperado. Depois de 21 anos, nenhuma equipe de vôlei, sejam as duplas na areia ou os grupos em quadra, conquistou medalha de ouro.

As projeções de conquistas para o Brasil nos Jogos, feita pela empresa de tecnologia Gracenote, apontavam três medalhas no esporte, sendo duas na quadra e uma na areia.

Porém, o desempenho foi muito aquém do esperado. Somente as mulheres, dentro do ginásio, subiram ao pódio após vencerem a Coreia do Sul. A prata foi consquistada após a derrota para os Estados Unidos.

Por sua vez, os homens decepcionaram e perderam os dois últimos jogos, para o Comitê Olímpico Russo e para a Argentina, e ficou até sem o bronze.

Nas areias, o desempenho nunca foi tão ruim. Desde Atlanta-1996, quando o esporte foi inserido nos Jogos, o Brasil não conquistou uma medalha no vôlei de praia.

Essa última, inclusive, era favorita ao pódio, mas caiu nas oitavas de final.