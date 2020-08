Após aumento da demanda em 350% em decorrência do Coronavírus, servidores da lavanderia do HB pedem socorro ao Governo de Rondônia

Lavanderia da Secretaria de Saúde atende a diversas unidades hospitalares; com pessoal afastado por conta do Decreto, serviço tornou-se ofício quase impossível

Porto Velho, RO – Um pedido de socorro institucional. É assim que se interpreta documento obtido exclusivamente pelo jornal eletrônico Rondônia Dinâmica, onde o setor de Lavanderia da Secretaria de Saúde (Sesau/RO) fala sobre o aumento de 350% na demanda após a deflagração da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19/SARS-CoV-2).

A Lavanderia está instalada temporariamente no Hospital de Base, mas presta serviços a diversas unidades de saúde, incluindo, na lista, instituições como Pronto Socorro João Paulo II, Unidade de Assistência Médica Intensiva (AMI), Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD), Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), Instuto Médico Legal (IML), Bombeiros, Policlínica Osvaldo Cruz (POC), e Hospital de Campanha de Rondônia (antigo Regina Pacis).

Além disso, alerta o setor, a partir do dia 06 de agosto passou a assumir também o Centro de Reabilitação de Rondônia (CERO), também transformado em hospital de campanha contra a COVID-19.

No Núcleo, há um trabalhador baleado, e outro faleceu em decorrência do vírus, isto sem contar pessoas incluídas no rol do Grupo de Risco relacionado à enfermidade.

O documento levanta uma série de problemas, porém ressalta, especialmente, a necessidade de se encaminhar de maneira urgente pessoas que possam auxiliar na área.