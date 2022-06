Após batalha intensa, Rússia toma quase metade de cidade no leste Segundo governo da cidade do leste do país, que a Rússia tenta dominar, tropas de Moscou avançam mas as forças de Kiev resistem

Após um dia de intensa batalha com soldados ucranianos em pleno centro da cidade, tropas russas já controlam nesta terça-feira (31) quase a metade de Severodonetsk, cidade do leste da Ucrânia onde Moscou concentra parte de seu poder bélico.

A informação é do governador da região de Lugansk, onde fica a cidade.

“A situação é muito complicada. Uma parte de Severodonetsk está controlada pelos russos”, afirmou o governador Serguii Gaidai peloTelegram.

Gaidai acrescentou que, apesar do avanço russo, as forças ucranianas “permanecem na cidade” e que as tropas russas “não podem se deslocar livremente”.

Atualmente, a Rússia tenta ganhar o controle da maior parte do leste da Ucrânia, após conseguir ocupar as cidades de Mariupol e Melitopol, ambas no sul. A intenção do governo do presidente russo, Vladimir Putin, é conquistar a faixa que vai do sul ao leste do país vizinho.

Segundo a Ucrânia, a Rússia está concentrando seu poder bélico atualmente em Severodonetsk.

"Os russos avançam para o meio de Severodonetsk. Os combates continuam, a situação é muito difícil", afirmou Sergiy Gaidai, que governa Luhansk, no Telegram.

Ele informou que duas pessoas ficaram feridas quando o veículo em que estavam foi tomado como alvo, mas indicou que ambos estão em situação segura no momento. Três médicos são considerados desaparecidos.

“A infraestrutura crítica está destruída e 60% dos prédios residenciais não podem passar por reparos”, disse Gaidai.

O governador acrescentou que haver alto risco na rodovia que liga Severodonetsk à cidade de Lyssychansk, por onde poderia ocorrer a retirada de civis e o transporte de ajuda humanitária.

No domingo (29), Gaidai informou que os russos executavam um ataque a Severodonetsk com ações de combate nas ruas. Também declarou que a situação em Lyssychansk ficou “ainda mais grave”.

Severodonetsk, cidade de 100.000 habitantes antes da guerra, é atacada há várias semanas pelas tropas russas e os separatistas pró-Moscou. Dezenas de civis morreram nos bombardeios.

Severodonetsk e Lyssytchank ficam a mais de 80 quilômetros ao leste de Kramatorsk, que virou o centro administrativo do Donbass ucraniano desde que os separatistas apoiados por Moscou tomaram o controle da parte leste da região em 2014.

Por G1