Após cinco anos, Brasil reassume a liderança do ranking da Fifa Brasil será cabeça de chave ao lado de Inglaterra, Bélgica, França, Catar, Argentina e Espanha no sorteio para a Copa do Mundo

Brasil será cabeça de chave ao lado de Inglaterra, Bélgica, França, Catar, Argentina e Espanha no sorteio para a Copa do Mundo

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (31/3) ranking atualizado e, após cinco anos, a Seleção Brasileira lidera a lista. A entidade ainda deu detalhes sobre as regras para que as chaves da Copa do Mundo do Catar sejam formadas, no sorteio que será realizado nesta sexta (1º/4).

No ranking atualizado da entidade máxima do futebol, o Brasil aparece na liderança depois de quase 5 anos, deixando a Bélgica para três. De todas as seleções que compõe o top 10 do ranking, apenas a Itália não vai para o Catar disputar a Copa.

Veja o ranking das seleções com suas respectivas pontuações:

Brasil – 1832,69

Bélgica – 1827

França – 1789,85

Argentina – 1795,13

Inglaterra – 1761,71

Itália – 1723,31

Espanha – 1709,19

Portugal – 1674,78

México – 1658,82

Holanda – 1658,66

A Seleção Brasileira aparece como cabeça de chave para a composição dos grupos.

Confira como estão distribuídas as seleções pelos potes:

Pote 1: Catar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha, Portugal

Pote 2: Holanda, Alemanha, Dinamarca, México, Estados Unidos, Suíça, Uruguai, Croácia

Pote 3: Senegal, Irã, Japão, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul, Marrocos, Tunísia

Pote 4: Canadá, Equador, Arábia Saudita, Gana, Camarões, classificados da repescagem

Restam três vagas para o mundial, que serão definidas nas partidas entre Costa Rica e Nova Zelândia, País de Gales x Escócia/Ucrânia e Peru x Austrália/Emirados Árabes.

De acordo com a Fifa, com exceção da Europa, países do mesmo continente não podem compor a mesma chave. O limite é de duas seleções europeias em um mesmo grupo. As três vagas restantes serão direcionadas ao pote 4 obrigatoriamente. O impedimento de equipes do mesmo continente também vale para quem estiver vindo da repescagem.

metrópoles