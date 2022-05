Após cobrança do deputado Anderson, governo anuncia mutirão de cirurgias ortopédicas para desafogar hospital João Paulo II

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria do Estado da Saúde – Sesau, atendendo um pedido feito pelo deputado estadual Anderson Pereira (Republicanos), anunciou o início de um mutirão de cirurgias ortopédicas, que serão realizadas em três hospitais em Porto Velho.

A ação tem como objetivo dar fluxo aos pacientes internados no Hospital e Pronto Socorro João Paulo II. Uma força tarefa foi criada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), para distribuir as demandas entre três hospitais da capital. Entre as unidades estão, o Hospital de Campanha, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HB) que recebe pacientes de alta complexidade, além do Hospital Santa Marcelina que vai iniciar com procedimentos ortopédicos.

Anderson visitou o hospital João Paulo II no dia 7/4, avaliou as condições estruturais da unidade hospitalar e constatou, em primeiro plano, a total precariedade e a superlotação com paciente pelos corredores. Após a visita, encaminhou requerimento solicitando a realização imediata de mutirão de cirurgias, para desafogar a superlotação no hospital e dar dignidade à população.

Procedimentos que serão realizados

No Hospital de Campanha de Rondônia (Hcamp) as cirurgias que estão sendo realizadas são na especialidade ortopédica classificadas como pequeno e médio porte e cirurgias gerais (hérnia, tireoide, vesícula e ginecológicas).

Já no Hospital de Base, os pacientes que estão sendo transferidos são aqueles de alta complexidade. Entre os procedimentos estão: Fêmur, quadril, ombro, joelho e especialidade de membro superior e inferior. No hospital Santa Marcelina onde o Estado possui contrato de leitos de retaguarda do João Paulo II serão realizadas cirurgias ortopédicas de pequeno e médio porte.

O Hospital e Pronto Socorro João Paulo II que é referência no estado continua atendendo pacientes de urgência e emergência.

O parlamentar agradeceu o governo do estado por atender o pedido, melhorando o atendimento à população bem como tirando as pessoas dos corredores do hospital. “Estamos à disposição para melhorar a saúde pública e dar condições para que nosso povo tenha um atendimento de qualidade. Nossa atuação é por todos vocês!”, finalizou o deputado Anderson Pereira.

