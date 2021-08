Após desistências, FFER promove mudanças na tabela do Rondoniense Feminino 2021 Competição será disputada no período de 10 a 12 de setembro em Cacoal

O Departamento de Competições da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) confirmou nesta segunda-feira alteração na disputa do Campeonato Rondoniense Feminino 2021. Após a desistência do Porto Velho e do União Cacoalense, o Estadual Feminino será disputado em fase única no período de 10 a 12 de setembro por Real Ariquemes, Espigão e Barcelona na cidade de Cacoal.

De acordo com o Departamento Técnico, as equipes desistentes serão sancionadas por infringir o Artigo 17ª do Regulamento Específico do Campeonato Rondoniense de Futebol Feminino 2021, o qual diz: “Após a divulgação da tabela e do Regulamento Especifico da Competição, o clube que vier a desistir da mesma será punido com afastamento do campeonato e suspensão de participação na competição subsequente, sem prejuízo das sanções aplicáveis pelo CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva)”.

Com a alteração, o Campeonato Rondoniense Feminino inicia no dia 10 de setembro com o duelo entre Real Ariquemes x Espigão no estádio Aglair Tonelli Nogueira, em Cacoal.

Confira abaixo os jogos do Campeonato Rondoniense Feminino:

Sexta-feira, 10 de setembro

18h – Real Ariquemes x Espigão

Sábado, 11 de setembro

Espigão x Barcelona

Domingo, 12 de setembro

9h30 – Barcelona x Real Ariquemes

Texto/Foto: Alexandre Almeida/FFER