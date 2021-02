Após discussão Mulher é esfaqueada no peito em Colorado do Oeste

Na noite de ontem, uma mulher de 28 anos, foi esfaqueada pelo homem com quem mantinha uma união estável de cerca de dois meses. O crime aconteceu no bairro Cruzeiro, em Colorado do Oeste.

Segundo o registro do caso, por volta das 19:00h, o casal foi até a residência de um amigo, onde beberam até as 22:40h, quando o homem de 38 anos chamou a companheira para ir embora, e a mulher se recusou.

Irritado, o acusado desferiu alguns tapas no rosto da vítima que, para se defender, pegou uma pedra e atirou no agressor, que se desviou. O objeto atingiu o vidro do carro do homem, que saiu do local prometendo voltar em seguida.

Após alguns minutos, o acusado retornou e puxou a mulher pelo braço, dizendo a ela: “vem aqui que eu quero falar com você”. Em seguida, desferiu um golpe de faca na região do coração, atingindo o seio esquerdo da companheira.

Testemunhas do ataque tentaram conter o homem enfurecido, mas ele entrou em seu carro, um Gol branco, e fugiu.

Uma guarnição da PM localizou o veículo na rua Mato Grosso, esquina com a avenida Tapajós e, ao abordar o homem, ele tentou resistir à prisão, obrigando os policiais a usar a força para algemá-lo.

Ao ser indagado sobre o esfaqueamento, o suspeito negou ter cometido a tentativa de feminicídio, mas a faca usada no crime, com 15 centímetros de lâmina, foi encontrada dentro do carro dele.

Alterado e já na Delegacia de Polícia, o homem disse aos policiais que sabia onde cada um deles morava, ameaça que foi narrada no Boletim de Ocorrência.

O histórico do acusado mostra que ele já havia agredido outras vezes a mulher, que por muito pouco não foi morta, mas ela não chegou a registrar queixa ou pedir medida protetiva contra o agressor.

Fonte: Folha do Sul