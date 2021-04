Após piora, Covas tem acúmulo de líquido ao redor do pulmão e no abdômen

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), está recebendo alimentação complementar por via intravenosa e apresenta acúmulo de líquidos ao redor do pulmão e no abdômen. Esse acúmulo é decorrente de uma inflamação causada por um dos tumores que atingem seu fígado, motivo pelo qual segue sem previsão de alta no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Covas só deve deixar o hospital quando houver confirmação de que o volume de líquido extra foi reduzido.

A alimentação complementar está sendo aplicada durante a noite, mas Covas se alimenta por via oral normalmente. A opção pela complementação, segundo a equipe médica, se deu para tentar aumentar o peso do prefeito, para fortalecê-lo enquanto estiver em tratamento.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas Apesar do cenário adverso, o infectologista David Uip, diretor do Centro de Infectologia do Sírio, afirmou que Covas apresenta boa condição clínica e se mantém apto para permanecer exercendo seu mandato enquanto segue o tratamento.

“O prefeito quer que absolutamente tudo seja informado e que a equipe médica fique disponibilizada para prestar os esclarecimentos a vocês”, disse o médico a jornalistas, durante coletiva de imprensa convocada para esta quarta-feira, 21, no auditório do hospital. “Ele vai para frente, vai para cima e foi eleito. Em momento algum, quer se afastar de suas atividades. Tem competência para isso e assim continuará.”

Os líquidos estão acumulados no espaço pleural e espaço peritoneal, ao redor dos órgãos do tórax, mas, segundo os médicos, não afetam a respiração do prefeito. O processo de drenagem desse líquido excedente teve início na segunda-feira. Os drenos, instalados nas laterais do corpo, só serão retirados quando o volume de líquido diminuir, o que ainda não tem previsão de ocorrer.

Embora esse acúmulo seja causado pela inflamação do fígado, os médicos não vincularam a alta médica do prefeito ao sucesso no tratamento do câncer: ele poderá continuar o processo em casa caso os drenos se mostrem eficientes. A redução é necessária para proteger os demais órgãos, em especial o pulmão, de complicações.

No momento, Covas tem cinco tumores no fígado, um na estrutura da bacia e outro na coluna vertebral. Os novos pontos foram descobertos no dia 15, após exames complementares realizados pelo prefeito. Ele passa por um tratamento que combina dois medicamentos quimioterápicos e dois imunobiológicos. “O surgimento de metástase nos ossos e novas lesões no fígado mostram agravamento da doença, e por isso houve mudança de estratégia no tratamento oncológico”, disse Uip.

Nesta terça, 21, após divulgação do último boletim médico, Covas publicou mensagem em sua conta no Instagram: “A luta continua e o trabalho não pode parar. O apoio e o carinho que recebo todos os dias me dão cada vez mais força. Seguirei como sempre: de cabeça erguida e cumprindo, junto com minha equipe, nossos compromissos com São Paulo”.

Covas não está afastado da Prefeitura e, segundo seus médicos, poderá permanecer no cargo enquanto se sentir capaz. Ele despacha com secretários de forma virtual e recebe visitas dos auxiliares mais próximos, enquanto seu vice, Ricardo Nunes (MDB), mantém uma agenda administrativa que inclui a participação em blitze contra o festafs clandestinas e o funcionamento de locais que promovem aglomerações.

Na coletiva, além de Uip, estavam o diretor do Centro de Cardiologia do hospital, Roberto Kalil filho, o diretor do Centro de Oncologia, Arhur Katz, o oncologista Tulio Pfiffer e o diretor do Centro Clínico, Angelo Fernandez. Ele está sendo acompanhado pela junta médica e, segundo Uip, está recebendo “o tratamento mais moderno do mundo”.

Covas descobriu que tinha câncer em outubro de 2019, quando exames que vinham sendo realizados para investigar o surgimento de uma trombose apontaram a existência de três tumores – um no fígado, um na cárdia (a transição entre o estômago e o esôfago) e outro nos gânglios linfáticos. Os médicos atacaram a doença com os tratamentos de imunoterapia e quimioterapia e dois dos três tumores chegaram a desaparecer, enquanto o do fígado havia diminuído, mas ainda persiste.

Em fevereiro deste ano, os médicos identificaram um novo tumor no fígado, e ele retornou à quimioterapia. Entretanto, ao longo desta nova etapa do tratamento, a doença se mostrou mais agressiva, se espalhando para mais pontos do fígado e seus ossos.

© Marcelo Chello/Estadão (1/12/2020)

Estadão