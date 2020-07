Michelle Bolsonaro está com Covid-19, diz Planalto

A primeira-dama mora com Bolsonaro e as filhas Leticia e Laura na residência oficial do Palácio da Alvorada. Letícia é enteada do presidente.

Bolsonaro anunciou no último dia 7 o resultado positivo do teste que realizou para saber se estava com Covid-19. Ele ficou por quase três semanas no Alvorada e informou no sábado passado que estava recuperado.