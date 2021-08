Após prisão determinada pelo STF, senador de Rondônia Marcos Rogério defende Roberto Jefferson; VÍDEO Na visão do congressista, o mensaleiro é “notabilizado no Brasil nos últimos tempos como uma vez firme da defesa do conservadorismo”

Porto Velho, RO – Após a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson – mansaleiro e presidente do PTB nacional –, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do inquérito das milícias digitais, o senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, saiu em sua defesa.

A autorização da prisão preventiva (que não tem prazo estipulado para acabar) partiu do ministro Alexandre de Moraes.

Entre outros pontos, Rogério alega que o petebista se “notabilizado no Brasil nos últimos tempos como uma vez firme da defesa do conservadorismo”.

Além do cerceamento da liberdade, Moraes também determinou: a) o bloqueio de conteúdos postados por Jefferson em rede sociais; b) a apreensão de armas; e c) o acesso a mídias de armazenamento do ex-congressista.

Mensalão

Em novembro de 2012, no julgamento do mensalão no STF, Roberto Jefferson foi condenado a 7 anos e 14 dias de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

Em 2016, o ministro Luiz Roberto Barroso, a quem critica arduamente, concedeu perdão de pena restituindo seus direitos políticos.

Confira o vídeo onde Marcos Rogério sai em defesa do mensaleiro:

