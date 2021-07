Após se envolver em acidente, motociclista foge e morre atropelado por carro

Um grave acidente na noite desta sexta-feira (23) resultou na morte de um motociclista no cruzamento da Rua Andréia com Rua Gerônimo de Ornelas, Bairro Aponiã, zona leste da capital. A vítima havia se envolvido em outro acidente momentos antes.

Conforme apurado pela reportagem no local do acidente, o motociclista se envolveu em acidente de trânsito na Rua Vitória Régia, Bairro Nova Caiari II e, mesmo bastante ferido após ter colidido na traseira de um caminhão, saiu do local e seguiu pela Rua Gerônimo de Ornelas. No cruzamento com a Rua Andreia, o piloto teria avançado a preferencial e foi atingido por um automóvel Kia Optima.

A vítima sofreu queda e quebrou o pescoço em uma vala. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito. O motociclista não portava documentos de identificação. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Rondoniagora