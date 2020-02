Após sofrer diversos episódios de agressão, grávida mata o marido a facada

Um homem, identificado como Bruno Lima Oliveira, 42 anos, foi morto no final da tarde de terça-feira (11), com uma facada no coração desferida pela própria esposa, Italoema R. F., 26 anos, durante uma discussão do casal em uma residência, localizada na Rua Barcelona, bairro Novo Horizonte, zona Sul de Porto Velho.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de lesão corporal e quando chegou se deparou com a mulher sendo amparada por uma vizinha e a vítima caída ao solo agonizando. Uma equipe médica do Samu foi acionada e constatou que o homem já estava sem vida.

A mulher que está grávida de aproximadamente 7 meses disse que estava cansada de apanhar de Bruno e que ele já teria em outras oportunidades tentado lhe matar a facadas e sempre era ajudada pelos vizinhos, pois ele tinha desconfiança de que o filho que ela espera não fosse dele, sendo que o casal já tinha outros dois filhos.

No final da tarde, ele chegou e começou a lhe agredir sem nenhum motivo. Para se defender pegou uma faca de mesa e o esfaqueou, mas que não tinha a pretensão de matar a vítima. Após a finalização dos trabalhos da perícia o corpo de Bruno foi levado para o IML e a mulher apresentada na Central de Flagrantes.

Com informações do Hora1 Rondônia